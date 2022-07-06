شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "مستشفى الأهلى" بعد انضمام حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عادت مستشفى النادى الاهلى لتفتح أبوابها لإستقبال نزلاء جدد بعد الإصابة التي تعرض لها حسين الشحات نجم الفريق بقطع في غضروف الركبة لينضم لطابور الغيابات الطويلة في صفوف المارد الأحمر وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى قائمة المصابين في الاهلى ؟

ج: تضم قائمة اللاعبين المصابين في الاهلى كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وبيرسى تاو وحسين الشحات.

س: ماهى طبيعة إصابة حسين الشحات أحدث نزلاء مستشفى الاهلى ؟

ج: انتهى موسم حسين الشحات نجم النادى الاهلى بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة ، ومن المقرر أن يُجري اللاعب جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

س: وماذا عن أحمد عبد القادر؟

ج: يخوض أحمد عبد القادر حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بالدوري التى إنتهت بالتعادل 2-2 ، وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن عبد القادر يسير بشكل منتظم فى تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأنه فى غضون أسبوع سيشارك فى التدريبات الجماعية.

س: وماذا عن موقف بيرسى تاو ؟

ج: ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى فى تدريبات ناديه بعد أسبوعين حيث استعان الجهاز الطبى للمارد الأحمر بـ"حقن البلازما" لتجهيز لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

س: وماذا عن موقف ياسر إبراهيم ؟

ج: ياسر إبراهيم اشتكى من شد بسيط في العضلة الامامية وغاب على إثره عن مباراتى بتروجت والجونة ومن المقرر أن ينفذ برنامج تأهيلى لتجهيزه للمباريات المقبلة.

س: وماهو موقف محمود وحيد ؟

ج: ينتظم محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى فى تدريبات فريقه الجماعية عقب 10 أيام حيث اقترب اللاعب من التعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

س: هل لاتزال فترة غياب أكرم توفيق طويلة ؟

ج: إطلاقا، بدأ أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يفصله عن العودة للملاعب أقل من شهر قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة فى المباريات بشكل تدريجى، وفقاً لحالة اللاعب بعد انتظامه في التدريبات .

س: وماذا عن طبيعة إصابة عمار حمدى ؟

ج: تعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، ويؤدى اللاعب حالياً برنامجه التأهيلى للعودة للملاعب ولايزال أمامه فترة كبيرة للعودة.

س: وماذا عن ميكيسونى؟

ج: يُتابع مسئولو النادي الأهلي مع أحد الأطباء الألمان الكبار المُتخصصين فى جراحات العظام حالة الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، ويحرص مسئولو الأهلي على إرسال تقارير وفحوصات طبية مُستمرة للطبيب الألماني بخصوص حالة اللاعب الموزمبيقي، خاصة بعدما نصح الطبيب الألماني إدارة الأهلي بعدم إجراء جراحة لـ ميكيسوني بعد الإصابة التى تعرض لها بجزع في الرباط الداخلى للركبة.