شاهد.. البعثة المصرية تدعم منتخب اليد أمام إسبانيا من المدرجات

القاهرة - سامية سيد - وصلت البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران، للصالة المغطاة بمركب وهران الأولمبي بالجزائر لدعم المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في مباراة النهائي أمام إسبانيا.

وعلى رأس الحضور في المدرجات، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، والمهندس الباسل عبد الله نائب رئيس البعثة، وباقي أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للبعثة ولاعبي المنتخبات.

وحققت مصر المركز السادس بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، و14 فضية ، و23 ميدالية برونزية، ثم تراجعت صربيا إلى المركز السابع برصيد 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات ، و9 ميداليات برونزية.

وواصلت إيطاليا احتلال الصدارة في المركز الأول بإجمالي 48 ميدالية ذهبية، و50 فضية، و61 ميدالية برونزية، فيما ظلت تركيا في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و37 برونزية، واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث بإجمالي 21 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية.

وفي ذات الجدول، احتلت الجزائر المركز الرابع بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و16 أخرى برونزية، ثم صعدت كذلك إسبانبا إلى المركز الخامس بإجمالي 14 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و25 برونزية.