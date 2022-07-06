شكرا لقرائتكم خبر عن شروق سيد لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تتأهب لبدء رحلتها مع أولمبيا كلوج الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطير شروق سيد لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية الأحد المقبل إلى رومانيا لبدء رحلتها الاحترافية بصفوف فريق أولمبيا كلوج الروماني، الذى سيخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم المقبل.

وكان النادي الرومانى حصل على خدمات شروق سيد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من صفوف وادي دجلة، مع أحقية التجديد، وذلك بعد متابعة مستوياتها مع منتخب مصر فى الدورة الودية التي أقيمت فى الأردن خلال شهر أبريل الماضي، ونال أداؤها إعجاب المسؤولين في أولمبيا كلوج.

ومن جانبها ، أجرت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، اتصالا هاتفيا مع شروق سيد للاطمئنان عليها وتشجيعها قبل خوض التجربة، التي ستصبح خلالها أول لاعبة مصرية تشارك في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

و أشادت الرفاعي بخطوة احتراف لاعبة خط وسط المنتخب المصري، والتي ستعزز اهتمام الأندية الأوربية بالمواهب النسائية المصرية فى كرة القدم.

وقالت الرفاعي إن الدورة الثلاثية الدولية الودية منحت لاعبات منتخب مصر الفرصة للظهور بمستوى جيد، وكانت سببًا في فتح باب الاحتراف أمام شروق سيد في الدورى الرومانى.

وأضافت المشرف على الكرة النسائية أنها ستظل داعمة للمنتخبات الوطنية، لأنها الباب الأول لمساعدة اللاعبات على الاحتراف، مما سيكون له أثر إيجابي على تطور منظومة الكرة النسائية فى مصر.