الجبلاية ترسل إلى "كاف" أسماء الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا بالموسم المقبل

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره الأفريقي "كاف" قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا للأندية، بموسم 2022/2023.

وضمت القائمة التي أرسلها الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم تحديد أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا للأندية في الموسم المقبل، بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وكان اتحاد الكرة قد تلقي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – يخطرهم فيه بترشيح ثنائي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ضمن قائمة الأفضل في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في شهر يناير من العام الجاري 2022 ، في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

وأرسل اتحاد الكرة خطاب للثنائي محمد صلاح و النني يخطرهما فيه بترشيحهما ضمن الأفضل في أفريقيا في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

أخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.