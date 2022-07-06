شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تتوجه إلى ملعب مباراة منتخب اليد وإسبانيا لدعم الفراعنة فى النهائى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل ، بعثة مصر المتواجدة في الجزائر ، مقر القرية في وهران متوجهة إلي الصالة المغطاة لدعم منتخب مصر الأول لكرة اليد في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط أمام منتخب إسبانيا.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة عقب المباراة النهائية بملعب وهران الأولمبي لحضور حفل ختام الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر المتوسط في الجزائر، وطابور العرض للختام.