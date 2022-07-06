شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات على بدء فترة الإعداد الأولى، تأهبًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقرر صالح إقامة معسكر إعداد مبكر ينطلق في 25 يوليو الجاري، لانتقاء القوام الأساسي للمنتخب، خلال مرحلة منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد المدير لمنتخب مصر لكرة الصالات أنه يسعى حاليًا لإعداد الفريق بالشكل المثالي قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في موزمبيق، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم 2024، كما يسعى لإعادة المنتخب المصري إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وأضاف صالح أنه يسعى للاستفادة بشكل جيد من الاحتكاك الذي وفرته المنافسة مع منتخبات قوية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت فى السعودية، وإثقال اللاعبين بالخبرات في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يمر بها المنتخب في الفترة الحالية، بما يخدم المخطط الذي تم وضعه مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لوضع المنتخب على قمة التصنيف العربي والأفريقي مرة أخرى.

كما أشار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات أن هناك خطة لإقامة معسكرات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وأن هناك عناصر جديدة سيتم ضمها خلال المعسكر، لتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني قبل بداية المشوار الأفريقي.