شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسوي مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى اتحاد الكرة.

وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي.

ومن ناحية أخري، بدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أمس الثلاثاء صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس الماضيين، بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه الذى عقد الأربعاء الماضى.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يمتد حتى نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤجل بدء عمله مع لجنة الحكام بالجبلاية.