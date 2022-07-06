شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع عن الإنسحاب من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجع النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، عن الإنسحاب من بطولة كأس مصر، خلال جلسة ودية جمعت الكومى بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

حضر الجلسة إلى جانب علام والكومي، اللواء حلمي مشهور، حازم إمام والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمستشار محمد الماشطة.

وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بموقف النادي الإسماعيلي في النسخة الحالية لكأس مصر خلال الجلسة، كما تم الاتفاق على إعلان شروط مسابقة كأس مصر في موسم 2022/2023 قبل إجراء القرعة، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يخدم الصالح العام للكرة المصرية.