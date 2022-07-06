بعد التعادل مع الجونة.. عقوبة رادعة من إدارة الأهلي ضد لاعبيه

الشارقة - اميمة ياسر - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول، بعد التعادل أمام الجونة سلبيا، مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري.

جاء ذلك بعد سلسلة نزيف النقاط الذي تعرض له الأهلي مؤخرا في بطولة الدوري، حيث خسر الأسبوع الماضي من سموحة ٣-٢، قبل أن يتعادل سلبيا مع الجونة.

وفقد الأهلي نقطتين ثمنيتين في صراعه علي لقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادل سلبياً مع الجونة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع التاسع.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 45 من 21 مباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى.

ومازال الزمالك متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، ويأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة أيضا.