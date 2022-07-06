شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية بين جمال علام ورئيس الإسماعيلي بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم عقد جلسة ودية جمعته بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

كما حضر الجلسة إلى جانب علام والكومي، اللواء حلمي مشهور، حازم إمام والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمستشار محمد الماشطة.

وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بموقف النادي الإسماعيلي في النسخة الحالية لكأس مصر خلال الجلسة، كما تم الاتفاق على إعلان شروط مسابقة كأس مصر في موسم 2022/2023 قبل إجراء القرعة، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يخدم الصالح العام للكرة المصرية.