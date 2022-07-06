شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يتمنى الشفاء لحسين الشحات: “ربنا يشفيك ويعافيك وترجع أحسن وأقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق مدافع النادي الأهلي صورة له برفقة حسين الشحات مهاجم النادي الأهلي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمناسبة إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة، وعلق أكرم توفيق على الصورة المنشورة على حسابه بـ" اخويا و حبيبي ربنا يشفيك و يعافيك وترجع احسن و اقوي وخليك عارف ان ربنا مبيعملش غير كل خير"و رد الحات في تعليق وقال" الحمد لله يا اخويا كله خير وانا راضي بقضاء ربنا"



اكرم توفيق و حسين الشحات

و من جانبه حرص إبراهيم سعيد نجم الاهلي والزمالك السابق ، علي توجيه رسالة دعم حسين الشحات لاعب الأهلي بعد إصابته بقطع كامل في الغضروف، وتمنى له الشفاء، وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر: "تمنياتي بالشفاء لحسين الشحات والعودة من جديد للملاعب في أقرب وقت بإذن الله".

يواجه حسين الشحات لاعب الأهلي شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع بعدما أثبتت الاشعة التي أجراها اللاعب اليوم ،الثلاثاء، إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يُجري الشحات جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية ، وبعد هذه الإصابة ينتهي موسم حسين الشحات مع الأهلي .

وخرج الشحات من قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة بالغردقة في الدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة.