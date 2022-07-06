شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 6 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 6 / 7 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها ، الأهلي يفتح الباب أمام رحيل أليو ديانج .. وتهنئة من صلاح لبسنت حميدة

الأهلي : لم تصلنا مخاطبات من الكاف بشأن دوري السوبر الإفريقي

كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف ناديه من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي وهي البطولة المستحدثة مؤخرا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي سيتم تطبيقها من موسم 2023 / 2024.

بسنت حميدة تنشر تهنئة محمد صلاح وتعلق: "إنت قدوة العالم بأكمله"

نشرت البطلة المصرية بسنت حميدة صاحبة ذهبتى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران، تهنئة محمد صلاح لها عبر محادثة على إنستجرام، حيث هنأها محمد صلاح قائلا، "مبروك بطلتنا.. نحن فخورين بك.. استمرى في تحطيم الأرقام القياسية"، فيما عبرت بسنت عن سعادتها البالغة بتهنئة محمد صلاح لها على إنجازها التاريخى في وهران.

الزمالك يجهز شكوى ضد رزاق سيسيه بعد جمع متعلقاته وتغيبه عن التدريبات

يجهز مسئولى نادى الزمالك، شكوى ضد الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب فريق الكرة الأول، بعدما قام بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

الفحص الطبي يحدد موقف عبد القادر من تدعيم هجوم الأهلي أمام فيوتشر

يخضع أحمد عبد القادر جناح الأهلي لفحص طبي من أجل تحديد موقفه من تدعيم هجوم الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز من عدمه، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا من التعافي بشد في العضلة الأمامية.

الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز جهود محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة فيوتشر المقبلة بعدما غاب اللاعب عن مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التى خسرها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين رغم جلوسه على دكة البدلاء وذلك للاعتراض على قرارات حكم اللقاء.

الأهلي يفتح الباب أمام رحيل ديانج فى الصيف

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل الدولي المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقي النادي عرضا مغريا في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أحد الدوريات الكبرى، بعد قضاء 3 سنوات داخل الأهلي منذ القدوم لصفوفه عام 2019.

كيروش عقب ترشحة لجائرة أفضل مدرب في أفريقيا : فخور بتحقيق أحلام جماهير الكرة المصرية

علق البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر على ترشحة لافضل مدرب في قارة أفريقيا عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " فخور أن أكون من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب لهذا العام. أتشرف دائمًا بالعمل الذي أنجزته مع الجهاز الفني وجميع اللاعبين الساعين لتحقيق أحلام الجماهير وأمة كرة القدم المصرية العظيمة! الشكر لهم جميعاً، فبدونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنا ".