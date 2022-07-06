شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تعود غداً من الجزائر علي طائرة خاصة بعد المشاركة فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعود بعثة مصر إلي القاهرة ، ظهر غداً الخميس، قادمة من الجزائر علي متن طائرة خاصة ، بعد المشاركة في دورة ألعاب المتوسط بوهران ، والتي تختم منافساتها اليوم الأربعاء ، حيث يقام حفل الختام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة .

واحتلت مصر المركز السادس بشكل رسمي في جدول الترتيب العام للدورة بغض النظر عن نتيجة مباراة منتخب اليد أمام اسبانيا في نهائي منافسات اليد .

وحققت مصر المركز السادس بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، و14 فضية ، و23 ميدالية برونزية، ثم تراجعت صربيا إلى المركز السابع برصيد 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات ، و9 ميداليات برونزية.

وواصلت إيطاليا احتلال الصدارة في المركز الأول بإجمالي 48 ميدالية ذهبية، و50 فضية، و61 ميدالية برونزية، فيما ظلت تركيا في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية ذهبية، و26 فضية، و37 برونزية، واحتفظت فرنسا بالمركز الثالث بإجمالي 21 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و36 ميدالية برونزية.

وفي ذات الجدول، احتلت الجزائر المركز الرابع بواقع 20 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و16 أخرى برونزية، ثم صعدت كذلك إسبانبا إلى المركز الخامس بإجمالي 14 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و25 برونزية.