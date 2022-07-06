شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاقب لاعبيه مالياً بعد استمرار مسلسل "نزيف" النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق عقب العروض السيئة التى أداها الفريق خلال الفترة الماضية وأخرها التعادل السلبي مع الجونة أول أمس ، الثلاثاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز والذي جمعهما بإستاد خالد بشارة بالغردقة.

وجاء قرار مدير الكرة بعدما استمرت العروض الباهتة للفريق والنتائج السيئة التى باتت تُهدد حصول الفريق على بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وأعلن عبد الحفيظ أن اللائحة المالية لفريق الكرة يتم تطبيقها بكل جدية وصرامة من أجل تصحيح مسار الفريق ، مُشيراً إلى أنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع بالفريق.

ويرغب مدير الكرة في إعادة الإنتصارات التى تحافظ للأهلي على حظوظه في إستعادة بطولة الدوري لاسيما بعدما إهتزت نتائج الفريق الفترة الماضية بشكل واضح ، فقد خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا ثم واصل التراجع محلياً بخسارة مباراة سموحة 2/3 ثم التعادل الصادم مع الجونة.