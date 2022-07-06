شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مرعي: هدفي تحقيق نتائج قوية مع دارنس الليبي.. وتجربته أشبه بالإسماعيلي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى مرعي مدرب فريق دارنس الليبي عن سعادته بتولي القيادة الفنية لأحد الأندية الجماهيرية في ليبيا، متمنيا أن يوفق في تحقيق نتائج قوية مع الفريق وقيادته لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري الليبي.

قال مرعي خلال تصريحات خاصة إن نادي دارنس نادي كبير مثل اندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد في مصر وتحب العمل في أجواء جماهيرية بها متاعب ولكن متاعبها حلوة مع النجاح.

تابع: "سأعقد جلسة مع الإدارة التي ستختلف عن طموحاتي مع اللاعبين وسنحدد الهدف من المنافسة على التواجد في المربع الذهبي وفقا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها".

يذكر أن مصطفى مرعي هو نجم المقاولون السابق والمدير الفني السابق لنادي بايونيرز والذي سبق وقاد العديد من الفرق المصرية .

وتعد تجربة دارنس ليست بجديدة على مصطفى مرعي في ليبيا، بعدما سبق له خوض أكثر من تجربة هناك حيث كات يتولى تدريب منتخب الشباب الليبي ونادي الأخضر الليبي

شدد مصطفى مرعى على أن الإدارة قامت بعمل جيد بعدما قررت تعيين باسط شحات مديرا للكرة لأنه رجل دءوب ويحب النجاح.

نادي دارنس الرياضي يقبع في محافظة درنة بليبيا وتأسس عام 1958.