شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو الجاري.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليدن على صالتي أكتوبر الدولية، وصالة حسن مصطفى في مجينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يوليو المقبل على أن تكون أول مباراة بين منتخبي الجزائر وكينا والذي يقام في تمام الساعة 10 صباحاً على صالة أكتوبر الدولية.

فيما ستكون مباراة الإفتتاح على صالة حسن مصطفى والتي ستجمع بين منتخبي مصر والكاميرون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا يتم استبدالها لاحقاً.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.