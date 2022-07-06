شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعاقد مع موهبة غانا لمدة خمسة مواسم مقابل 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاسماعيلى في التعاقد مع الغانى ياو أنور مهاجم أشانتى جولد لمدة خمسة مواسم مقابل 200 ألف دولار .

وأرسل الاسماعيلى عرضاً للتعاقد مع اللاعب الغانى صاحب الـ 25 عاماً لتدعيم خط هجوم الدراويش في الموسم الجديد ونال العرض قبول مسئولي أشانتى جولد الغانى ليوقع اللاعب بالفاكس لمدة خمسة أعوام ، ويعد اللاعب إضافة قوية للإسماعيلى فلقد سجل 22 هدفاً في الدوري الغانى.

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السادسة مساء غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام غزل المحلة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في الدور نصف النهائي للبطولة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.