شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: كان نفسى موسيمانى يكمل لنهاية الموسم.. وأرفض تدعيم حراسة مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، أنه يرفض فكرة الهجوم على إدارة الاهلى بشأن رحيل الجنوب أفريقى موسيمانى عن تدريب الفريق مؤكداً أن الرحيل تم بناء على رغبة المدرب وليس الإدارة.

وقال عماد متعب في مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"موسيمانى حقق نجاحات كثيرة مع الاهلى ، الفترة الأخيرة كان بيفكر في أمور كثيرة كنت أتمنى أن يستمر لنهاية الموسم ويرحل بعدها ويكون هناك وقت للمدرب الجديد ، ولكن موسيمانى هو اللى طلب الرحيل وبالتالي إدارة الاهلى لا تحتمل المسئولية".

ويضيف عماد متعب:" الأهلى فضل التعاقد مع مدرب عطشان إنجازات على طريقة فايلر ولازم نستنى 6 مباريات على الأقل عشان نحكم على سواريز ونشوف خطته وطريقته ".

وعن حراسة المرمى علق عماد متعب:"الشناوى حارس كبير ولما بيشارك على لطفى بيظهر بشكل كويس وكمان عجبنى هدوء وثقة مصطفى شوبير في نفسه لما شارك ، وأفضل استمرار الوضع الحالي بدون أي تعاقدات جديدة".

وعن المنافسة الدوري قال عماد متعب:" صراع الدوري هينتهى مع صافرة نهاية أخر مباراة ، ومحدش حاسس بيبراميدز وهو بيتسغل هدايا الاهلى والزمالك وبيعود للمنافسة".