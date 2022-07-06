شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. إبراهيم حسن : أكره المطبخ ومحمد صلاح لاعبي المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب ابراهيم حسن لاعب الزمالك الأسبق والاتحاد الحالي .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم حاليا ؟

محمد صلاح