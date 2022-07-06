شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يجري تعديلات على تشكيلة الأهلي أمام فيوتشر بعد "نقطة" الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي أمام فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لاسيما بعد تعادل الفريق الأحمر مع الجونة بالأمس وإهدار كم كبير من الفرص أمام مرمى الفريق الساحلي.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي لإجراء أكثر من تعديل على تشكيل الأهلي بعودة محمد عبد المنعم واليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر للمشاركة الأساسية بدءا من مباراة فيوتشر المقبلة، على أن يتم تقدير موقف عبد القادر من المشاركة في المباراة وفقا لتعافيه الكامل من الإصابة ومشاركته في تدريبات فريقه الجماعية قبل موعد المباراة المقبلة.

كما يفكر الجهاز الفني في الاعتماد على زياد طارق أساسيا في مباراة فيوتشر، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق الأحمر في مركز الوسط الهجومي مع تراجع أداء أكثر من لاعب مثل حسين الشحات وصلاح محسن، وغياب كلا من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.