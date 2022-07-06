شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار فراعنة اليد فى البحر المتوسط قبل مواجهة إسبانيا فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسباني روبرتو باروندو جارسيا فى حصد الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عندما يواجه إسبانيا فى الخامسة و النصف مساء اليوم الأربعاء فى النهائى .

و نرصد مشوار الفراعنة فى البحر المتوسط كالتالى :

فوز مصر على إيطاليا 38/35 .

فوز مصر على صربيا 35/28 .

فوز مصر على تونس 30/26 .

فوز مصر على مقدونيا فى نصف النهائى 34/20 .

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط والتي كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.