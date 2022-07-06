شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إجازة عيد الأضحى فى فاركو بفرمان من ألميدا بسبب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا تدريباته الجماعية عصر اليوم الاربعاء، عقب الحصول على راحة أمس الثلاثاء.

وقرر المدرب البرتغالي عدم منح لاعبيه أجازة بعيد الأضحى المبارك، بسبب مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر اقامتها الاربعاء المقبل عقب انتهاء العيد مباشرة، وأكتفى بأجازة أمس فقط.

ويواجه فاركو نظيره المصري البورسعيدي الاربعاء المقبل بالجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب، في تمام السادسة والنصف مساءً.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.