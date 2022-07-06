اخبار الرياضه

إلغاء إجازة عيد الأضحى فى فاركو بفرمان من ألميدا بسبب المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إجازة عيد الأضحى فى فاركو بفرمان من ألميدا بسبب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو  ألميدا تدريباته الجماعية عصر اليوم الاربعاء، عقب الحصول على راحة أمس الثلاثاء.

 

وقرر المدرب البرتغالي عدم منح لاعبيه أجازة بعيد الأضحى المبارك، بسبب مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر اقامتها الاربعاء المقبل عقب انتهاء العيد مباشرة، وأكتفى بأجازة أمس فقط.

 

ويواجه فاركو نظيره المصري البورسعيدي الاربعاء المقبل بالجولة 24 من عمر مسابقة الممتاز، على ستاد برج العرب، في تمام السادسة والنصف مساءً.

 

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

 

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا