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الامارات | نجل سالغادو تحت الاختبار في منتخب الناشئين

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سيد مصطفى-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سالغادو تحت الاختبار في منتخب الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر قريبة الصلة من اتحاد الكرة، إن استدعاء نجل لاعب والمنتخب الإسباني الأسبق، ميشيل سالغادو لمنتخب الناشئين دون 17 عاماً هو بهدف تجربة اللاعب للحكم على مستواه ومدى قدرته على تمثيل المنتحب الوطني للناشئين في المستقبل.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ "الإمارات اليوم" إلى أن ميغيل نجل سلغادو لا يحمل الجواز الاماراتي كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الاتحاد يحرص في تلك الفترة على الاستفادة من المقيمين ومواليد الدولة في مراحل سنية صغيرة لضم الأبرز منهم لصفوف المنتخبات الوطنية بعد اختباراتهم قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تضمن مشاركتهم مع الفرق الوطنية بشكل رسمي وقانوني.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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