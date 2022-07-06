شوبير: طارق حامد سيرحل عن الزمالك و«كرامته عالية»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة طارق حامد لاعب الزمالك مع ناديه .

وأكد شوبير في تصريحات عبر أون سبورت إف أم أن طارق حامد لم يخضع للتحقيق حتى الآن مشددا أن اللاعب “ كرامته عالية ” لذلك سيكون من الصعب أن يجدد للفريق بعد ما حدث.

وأضاف شوبير أن طارق حامد يمتلك العديد من العروض الجيدة في الدوري المصري مشددا أن اللاعب سبق ورفض الانضمام لبيراميدز مقابل ٢٠ مليون جنيه.

وأكد أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض لضم طارق حامد مشددا أن الموقف مازال غامضا ولكن على الأغلب طارق حامد سيرحل عن الزمالك خاصة في ظل انتهاء تعاقده.

وبشأن الحارس أبو جبل فأكد أن اللاعب يسعى لتجديد تعاقده مع الزمالك مشددا أن اللاعب شارك في ودية مصر المقاصة فمن الممكن أن يكون هناك بوادر للصلح بينه وبين الزمالك.