شكرا لقرائتكم خبر عن متعب : الأهلى لازم يستغنى عن تاو وميكيسونى..وخسرنا صفقة رحيمى وشريف مش مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، النادى الاهلى بالاستغناء عن الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع ثنائى أفريقى مميز بجانب صانع ألعاب ومهاجم وجناح سوبر مشدداً على أن عدم التعاقد مع سيفان رحيمى كان قرار خاطئ.

وقال عماد متعب في مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"سواريز خارج التقييم حالياً لانه في مازال في مرحلة التعرف على إمكانيات لاعبيه ، وعجبنى موقفه مع محمد شريف لما أخر التغيير في مباراة بتروجت للتعامل النفسى مع اللاعب".

ويضيف عماد متعب:"أسلوب سواريز هيظهر بعد فترة مع الاهلى ، والازمة حالياً هي إهدار الفرص السهلة ولازم نلاقى حل،قرارات غلط للمهاجمين في التمركز وعدم التركيز والمهاجمين عايزين تدريب زى حسام حسن وصلاح محسن ".

وتابع نجم الاهلى الأسبق:"الدوري ولع والزمالك وبيراميدز استفادوا من تعثر الاهلى ، لازم الأخطاء تقل والهدايا تقل ونستغل الفرص عشان نقدر نحسم الدوري".

وأكمل متعب:"الاهلى فيه لاعيبة كويس مينفعش أقول قماشتهم وحشة ، هو في أحسن من السولية وحمدى وديانج في وسط الملعب ، كان ليا تحفظ على بيرسى وميكيسونى ومع الاحترام لشخصهم الاهلى أكبر منهم بكثير وسفيان رحيمى كان أفضل للأهلى وليه كلاعب".

وتابع متعب :" لازم بيرسى تاو وميكيسونى يمشوا ويتم التعاقد مع ثنائى أفريقى على أعلى مستوى بجانب مهاجم ينهى الفرص بكفاءة عالية ، وعلى فكرة محمد شريف مش مهاجم هو بيقوم بدور المهاجم بعكس حسام حسن اللى هو أساسا مهاجم".

ويضيف نجم الاهلى الأسبق:" لو الاهلى اتعاقد مع مهاجم كفء هيرفع مستوى المهاجمين الحاليين خوفاً من فقدان موقعهم بتشكيل الاساسى وجوزيه عملها معانا لما جاب عبد الحميد حسن عشان يخوفنى أنا وفلافيو وكمان عملها مع الحضرى لما اتعاقد مع نادر السيد".

وأكمل متعب:" لازم نجيب صانع ألعاب كويس يبقى موجود عشان لو أفشة في مشكلة عنده ولازم نتعاقد مع جناح مميز ولازم أحمد عبد القادر وطاهر والشحات يقدموا مستوى متميز ويستمروا في التميز عشان نقدر نقول لازم يكملوا ".