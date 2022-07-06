شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعود لدكة الاهلى أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى للجلوس على دكة بدلاء فريقه في مباراة فيوتشر القادمة بعدما حضر مباراة الجونة من المدرجات تنفيذاً لعقوبة إيقافه مباراة واحدة بعد طرده في مواجهة سموحة التي خسرها الاهلى بداعى الاعتراض على قرارات حكم اللقاء.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة وانتهت بالتعادل السلبى .

يستعد فريق الاهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء وفقا للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي فضل منح اللاعبين راحة خشية من تعرضهم للإجهاد بسبب توالي مباريات الأهلي وخوض مباراة كل 72 ساعة، مستغلا وجود متسعا من الوقت لمدة 4 أيام قبل مباراة فيوتشر المقبلة، لإراحة اللاعبين الذين لم يحصلوا على راحة منذ فترة.

ويبدأ الأهلي من غد الخميس التحضير لمباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يحاضر الجهاز الفني لاعبيه من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة ويبدأ في دراسة الخصم من خلال مشاهدة عددا من المباريات الخاصة بالفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.