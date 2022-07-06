شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الجونة يعلن رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الجونة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق عقب أنهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين .

وقاد تامر مصطفى فريق الجونة فى 9 مباريات حيث تلقى الهزيمة فى 7 مباريات و تعادل فى مباريتان .

و واصل فريق الأهلي مسلسل إهدار الفرص بعدما تعادل مع الجونة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وجاء بيان فريق الجونة كالتالى :