شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرصد مكافأة خاصة للاعبين في حال الفوز بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى مكافئة خاصة للاعبى الفريق تحفيزا لهم قبل مواجهة فيوتشر غدا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى .

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بدعم اللاعبين خلال المرحلة الحالية لتحقيق بطولة للنادى الذى غاب عن البطولات منذ 49 سنة حيث البطولة الوحيدة الذى حققها الفريق بطولة الدورى المصرى الممتاز عام 1972 / 1973 .

ويعود غزل المحلة إلى طريق النهائيات بعد غياب دام لنحو 21 عاما حيث شارك في نهائي كأس مصر نسخة 2001 أمام الأهلي، وخسرها زعيم الفلاحين بهدفين دون رد وبشكل عام فقد شارك غزل المحلة في 6 نهائيات لبطولة كأس مصر وذلك في نسخ 1975، 1979، 1993، 1986، 1995، 2001 كما غاب التوفيق عن زعيم الفلاحين في نهائي السوبر المصري عام 2001، ونهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1974.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر غدا في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا حيث سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .