شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصارع ثلاثة أندية على الظفر بخدمات الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك والذى يعلم بقرب انتهاء فترة تواجده مع أبناء ميت عقبة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة فيريرا بشكل كبير .

ويعتمد فيريرا حاليا على بعض الناشئين في الشق الهجومى للفريق على رأسهم يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد ، بالإضافة لتواجد الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد مع قرب عودة مروان حمدى .

ودخل الثلاثى الإتحاد السكندرى والبنك الأهلى بالإضافة لعقد من القادسية الكويتى في مفاوضات جادة مع وكيل اللاعب من أجل إتمام التوقيع معه وأن كان هناك فترة من الترقب لدى الثلاثى لموقف اللاعب الذى سيحسم كافة الأمور .

ويرتبط سيسيه بعلاقة قوية مع مجلس إدارة الإتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى وجماهير ولاعبى زعيم الثغر عندما لعب معهم 4 مواسم تعد الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن .