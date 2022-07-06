شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش عقب ترشحة لجائرة أفضل مدرب في أفريقيا : فخور بتحقيق أحلام جماهير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر على ترشحة لافضل مدرب في قارة أفريقيا عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " فخور أن أكون من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب لهذا العام. أتشرف دائمًا بالعمل الذي أنجزته مع الجهاز الفني وجميع اللاعبين الساعين لتحقيق أحلام الجماهير وأمة كرة القدم المصرية العظيمة! الشكر لهم جميعاً، فبدونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنا ".

وأخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميًا تأجيل النسخة المقبلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، لتقام في شهر يناير عام 2024، بدلًا من يونيو 2023، بسبب الأحوال الجوية في كوت ديفوار مستضيف البطولة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة مصير الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات، في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتُقام المواجهتان بين يومي 19 و27 سبتمبر المقبل، في القاهرة وليلونجوي عاصمة مالاوي على الترتيب.



