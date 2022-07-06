شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد " كماتشو " استعدادا لمواجهة فيوتشر في نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد فتح الله " كماتشو " مدافع فريق غزل المحلة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت باللاعب منذ أسبوع لدعم الفريق قبل مواجهة فيوتشر في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة مصطفى عبده، للاستفادة من اللاعب فى المباراة النهائية أمام فيوتشر بسبب خبرتة الكبيرة بخط الدفاع وحصد أول بطولة للفريق المحلاوى منذ سنوات.

ويعود غزل المحلة إلى طريق النهائيات بعد غياب دام لنحو 21 عاما حيث شارك في نهائي كأس مصر نسخة 2001 أمام الأهلي، وخسرها زعيم الفلاحين بهدفين دون رد وبشكل عام فقد شارك غزل المحلة في 6 نهائيات لبطولة كأس مصر وذلك في نسخ 1975، 1979، 1993، 1986، 1995، 2001 كما غاب التوفيق عن زعيم الفلاحين في نهائي السوبر المصري عام 2001، ونهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1974.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر غدا في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا حيث سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .