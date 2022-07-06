شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح الدولى يعلن عن البرامج التعليمية المقامة فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للسلاح عن البرامج التعليمية المقرر إقامتها ببطولة العالم للرجال والسيدات، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري.

ستفيد البرامج التعليمية التي ستقام في بطولة العالم للمبارزة كل من الرياضيين والمدربين والمسؤولين.

الرياضة الآمنة

يلتزم الاتحاد الدولي للسلاح بتوفير بيئة آمنة للجميع ، حيث يمكن للرياضيين وجميع أصحاب المصلحة في "عائلة" المبارزة العالمية أن يتطوروا بشكل متناغم ويتم احترامهم وحمايتهم من جميع أنواع المضايقات وسوء المعاملة.

وعينت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للسلاح الدكتورة ليزا هوزل (كندا) من اللجنة الطبية ومايكل ستافورد (جنوب إفريقيا) من مجلس المرأة والمبارزة كمسؤولين عن حماية بطولة العالم بالقاهرة.

سيقومون بالإشراف على الأنشطة الإعلامية والتعليمية اليومية حول ممارسة الرياضة الآمنة وضمانها على جميع مستويات السلاح ، وكذلك حول سياسة الحماية الخاصة بالاتحاد الدولي للمبارزة.

تبرع بأدواتك

يسلط برنامج "تبرع بأدواتك" الضوء على ستة بلدان - البرازيل وكولومبيا وغوام وهايتي وكينيا وباراغواي - التي ستستفيد هذا العام منه، وذلك لتوزيع المعدات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسلاح، والتي تبرع بها المبارزون والمدربون والمصنعون لتقديمها إلى متلقي المبارزة في بلدانهم.

يتم فحص المعدات بدقة من قبل مندوب FIE SEMI المخصص ، بايبا براندول ، لضمان الامتثال لمعايير السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي للسلاح.

ويشجع الاتحاد الدولي للسلاح كل من سيشارك في بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة على المشاركة في هذه البرامج الهامة.