شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي : لم تصلنا مخاطبات من الكاف بشأن دوري السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف ناديه من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي وهي البطولة المستحدثة مؤخرا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي سيتم تطبيقها من موسم 2023 / 2024.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لم تصله أية مخاطبات بالكاف بشأن دوري السوبر الإفريقي، وننتظر قدوم مخاطبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لدراسة الموقف قبل تحديد موقف الأهلي من البطولة.

شدد المصدر على أن الأهلي لن يكشف موقفه من البطولة قبل تلقيه مراسلات رسمية تحدد شروط المشاركة في البطولة وكل التفاصيل الخاصة بها، قبل أن يعلن رأيه من المشاركة في البطولة بشكل رسمي من عدمه.

و كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة باتريس موتسيبي، النقاب عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي فى العام المقبل 2023، بمشاركة 24 فريقاً، بإجمالي جوائز 100 مليون دولار، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذى أمس، الأحد، على أن يحصل الفائز باللقب على 10 ملايين دولار.

وقال موتسيبي، فى المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي فى الاتحاد الأفريقي أمس، "تم اعتماد دورى السوبر الأفريقي، ويتبقى إضافته لمسابقات الأندية في النظام الأساسي".

وأضاف رئيس الكاف أنه سيتم إضافة دوري السوبر الأفريقي إلى النظام الأساسي فى الجمعية العمومية العادية للاتحاد، المقرر إقامتها فى تنزانيا يوم 10 أغسطس المقبل.