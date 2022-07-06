شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يطالب لاعبى فاركو بعودة صفحة الانتصارات أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.