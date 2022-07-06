شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا يطالب لاعبي الزمالك برفع الرؤوس بعد خماسية النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن جلسة البرتغالي جيسوالدو فيريرا مع لاعبي الزمالك مع النجم الساحلى ببطولة 2014 فى سوسة والتى خسرها الزمالك بنتيجة 5 / 1 في بطولة دورى أبطال أفريقيا وبالتحديد مباراة دور الثمانية بين الزمالك ، ليدخل نجوم الزمالك فى حالة حزن وبكاء شديدة، وخرج اللاعبون مطأطين رؤوسهم.

وقام البرتغالى جوزفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك وقتها بتوبيخ اللاعبين وطالبهم برفع الرؤوس، وتحدث مع اللاعبين لأكثر من دقيقة وأكد لهم قدرتهم على العودة فى مباراة العودة والفوز بمباراة الإياب بنتيجة 4 / 0 وهى النتيجة التى تضمن صعود الفريق الأبيض.

ونجح فيريرا فى شحن همم لاعبى الزمالك والذين قدموا واحدة من أهم مباريات الفريق الأبيض على مدار تاريخه بمباراة العودة ونجح فى الفوز على النجم فى مباراة الإياب بنتيجة 3 / 0 رغم طرد على جبر فى وقت مبكر من أحداث اللقاء، فى الوقت الذى أكد لاعبو الزمالك أنه كان بمقدورهم إحراز أهداف أخرى حال استمرار المباراة 15 دقيقة إضافية فقط.