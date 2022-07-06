شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: ساسى قد يعود للزمالك .. وبن شرقى ينضم لفريقه الجديد نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور أن الزمالك أبرم اتفاقاً مع التونسى فرجانى ساسى على العودة للقلعة البيضاء حال الرحيل عن الدحيل القطرى، مشيراً إلى أن المغربى أشرف بن شرقى سينضم لفريقه الجديد في نهاية يوليو الجارى.

وقال الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الزمالك عمل اتفاق مع فرجانى ساسى على العودة للنادى في حال رحيله عن الدحيل القطرى ، لكن الواضح أن اللاعب التونسى هيكمل في قطر".

ويضيف بندق:" ساسى راتبه في الدحيل القطرى 3 مليون دولار وده رقم كبير على الزمالك ميقدرش يدفعه إنما لو ساسى مشى من الدحيل وخد فلوسه هيبقى عايز يرجع الزمالك ومش عايز فلوس كتير وفى الحالة دى الزمالك هيتعاقد معه".

وعن أشرف بن شرقى علق خالد الغندور:" اللاعب المغربى أخطر مسئولي الزمالك أنه سيرحل عن الزمالك بشكل نهائي عقب مباراة الأهلى في كأس مصر بحيث تكون الأخيرة له مع الفريق الأبيض وتكون مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري ، وبعدها يحصل على راحة 10 أيام ثم ينضم لفريقه الجديد وهو إما قطر القطرى أو الدحيل مع ساسى".

وعن طارق حامد علق بندق:" الاهلى لايفاوض طارق حامد ، واتحاد جدة لم يوقع مع اللاعب يقال أن أهلى جدة هو اللى كان مخلص الصفقة قبل هبوطه للقسم الثانى ، وطارق حامد عنده عروض سعودية وكمان عرض من فيوتشر وآخر من بيراميدز".

وعن محمد أبو جبل قال خالد الغندور:" اللاعب مش ممنوع من المشاركة مع الزمالك ، وهو عايز يجدد مع الزمالك عشان عنده مشكله مع النصر السعودى الذى وقع له".

وعن الصفقات الجديدة قال بندق:" الزمالك خلص 9 صفقات مصرية منهم 6 لاعبين بشكل رسمي وكذلك أنهى الاتفاق مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد، وعلاقة الزمالك انتهت مع رزاق سيسيه لعدم قناعة فيريرا باللاعب ويراه لاعب عشوائى".