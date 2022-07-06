شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يحدد شروط التعاقد مع المهاجم الأفريقى المنتظر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادى فاركو خلال الأيام الماضية العديد من الترشيحات لمهاجمين أفارقة من قبل بعض وكلاء اللاعبين تمهيداً لاختيار أحدهم للتعاقد معه، وتشترط إدارة فاركو تمتع المهاجم المنتظر بمواصفات بدنية متميزة وقدرة على استغلال أنصاف الفرص لهزشباك المنافسين بجانب صغر السن.

طلب البرتغالي نونو الميدا المدير الفني لفريق فاركو، من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع مهاجم افريقي متميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق، الذي يعاني في الموسم الحالي.

بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضًا بالرباط الصليبى.

وتدرس إدارة نادي فاركو التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه يعاني في هذا المركز.

وقال مصدر بفاركو، إن نونو ألميدا المدير الفني للفريق طلب من إدارة النادى سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي الفترة المقبلة، لتعويض غياب الثنائي سيف تيرى وعمرو جمال، والذى يعانا من إصابة الرباط الصليبي، وأضاف المصدر، أن إدارة النادي بدأت بالفعل البحث عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه في الفترة الحالية.