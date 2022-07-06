محمد صلاح يوجه رسالة لـ «بسنت حميدة» واللاعبة تنشر «ما وجهه لها ورده عليه»

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى رسالة محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر لها عبر موقع إنستجرام والتي قال لها فيها: “تهانينا بطلتنا.. نحن فخورون بك”.

وأضاف محمد صلاح: “استمري في تحطيم الأرقام القياسية”.

شكرًا محمد صلاح

ردت بسنت حميدة على رسالة صلاح قائلة: “من أعظم الإنجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب في العالم شكرًا محمد صلاح فأنت لست قدوتي وحدي بل أنت قدوة العالم بأكمله”.

وكانت بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، توجت بذهبيتي 100 و200 متر عدو بألعاب البحر المتوسط (وهران 2022).

ودخلت لاعبة الفراعنة التاريخ، بعدما أصبحت أول رياضي مصري يحقق ميدالية ذهبية في سباقات السرعة القصيرة.