شوبير يكشف عن مدرب «منتخب مصر» الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات اذاعية عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير: "الأقرب هو تولي مدير فني من ألمانيا قيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة".

وأضاف أحمد شوبير:"كان هناك مدير فني من كولومبيا ولكن استقر اتحاد الكرة على التراجع عن هذه الخطوة، حيث لم يحدث اتفاق عليه".

واختتم أحمد شوبير: "أرى ايضا أهمية أن يكون المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي مصري، وليس التعاقد مع مدير فني أجنبي".

نرفض تأجيل التعاقد

فى السياق ذاته، أكد عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، سيكون مرشحًا لتدريب المنتخب الوطني في حالة رحيله عن المغرب.وقال حسين ف: "حازم إمام ومحمد بركات يتوليان ملف مدرب منتخب مصر، ويدرسان العديد من السير الذاتية، ونحن في مرحلة انتقالات، وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب المنتخب الوطني، في حالة رحيله عن المنتخب المغربي ، ونترقب موقفه مع فريقه الحالى".

وأضاف: "نرفض تأجيل التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، احترامًا لمواعيد الأجندة الدولية حتى لا نقع في أخطاء حصد نقاط التصنيف في الفترة المقبلة".

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه الأخير، تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأنى فى اختيار أفضل الأسماء المطروحة، بعد اعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتأجيل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ترشيح الألماني هيكو هيرليتش لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في الفترة القادمة.