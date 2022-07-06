شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يطالب المصرى ب 700 ألف جنيه فى شكوى رسمية بعد فشل الحلول الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إسلام جمال مدافع النادي المصري، التقدم بشكوى رسمية ضد النادى البورسعيدي، وذلك بعد فشل الحلول الودية لفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، مع حصول اللاعب على جزء من مستحقاته للرحيل عن النادي بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن.

وكان إسلام جمال قد طلب من إدارة المصري، الحصول على 250 ألف جنيه من مستحقاته التي تقدر ب 700 ألف جنيه لدى النادي، وذلك لفسخ التعاقد بالتراضي بعد تلقيه عرضا من أسوان، إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك، وقررإسلام جمال التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد النادي للمطالبة بكامل مستحقاته.

اشترطت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، تنازل إسلام جمال لاعب الفريق عن مستحقاته لدى النادي مقابل الموافقة على فسخ التعاقد ورحيله عن الفريق، حيث كان أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري، قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب لضمه فى الموسم الجديد.

وطلب إسلام جمال، مدافع النادي المصرى، من اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي فسخ تعاقده بشكل رسمى مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته، بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق منذ انضمامه إلى المصرى فى بداية الموسم الجارى، على الرغم من تغيير الإدارة الفنية بعد رحيل معين الشعباني وتعيين حسام حسن.

ورغم معاناة النادى المصري بسبب الإصابات والغيابات التى عصفت بلاعبى خط الظهر فى الفريق خلال الفترة الأخيرة، رفض الجهاز الفني للمصرى الاستعانة بخدمات إسلام جمال.

ولم يشارك إسلام جمال مع النادي المصري منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي بسبب استبعاده الدائم من قبل معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، لأسباب فنية.