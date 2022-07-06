شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تنشر تهنئة محمد صلاح وتعلق: "إنت قدوة العالم بأكمله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت البطلة المصرية بسنت حميدة صاحبة ذهبتى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في وهران، تهنئة محمد صلاح لها عبر محادثة على إنستجرام، حيث هنأها محمد صلاح قائلا، "مبروك بطلتنا.. نحن فخورين بك.. استمرى في تحطيم الأرقام القياسية"، فيما عبرت بسنت عن سعادتها البالغة بتهنئة محمد صلاح لها على إنجازها التاريخى في وهران.



محمد صلاح على انستجرام

وعلقت بسنت، "من أعظم الانجازات أن يتم التشجيع والتهنئة من أعظم وأفضل لاعب فى العالم شكرا محمد صلاح فأنت لست قدوتى وحدى بل أنت قدوة العالم بأكمله"

وحققت بسنت حميدة ذهبيتي سباق 100 م، و200 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وكان في استقبال الأبطال أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة يبث أغاني وطنية، وصعد أبطال ألعاب القوي فور خروجهم من المطار علي الأتوبيس حاملين الورورد.