الزمالك يجهز شكوى ضد رزاق سيسيه بعد جمع متعلقاته وتغيبه عن التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولى نادى الزمالك، شكوى ضد الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب فريق الكرة الأول، بعدما قام بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

ولم يستطيع مسئولى الزمالك التواصل مع رزاق سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، والجدل كبير حول موقفه خاصة وان عقده ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى لكن ورحيله مرهون بنهاية المسابقة.

ويعتمد الزمالك فى شكواه ضد رزاق إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كان أخطر الزمالك بإن عقود اللاعبين ممتدة حتى نهاية المسابقة وليست بنهاية شهر يونيو، وهو ما يجعل رحيل اللاعب فى هذا التوقيت أمر غير قانونى.

فى سياق آخر، يرفض مسئولو نادي الزمالك اتباع نظام الصفقات التبادلية خلال تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مرتضي منصور رئيس النادي أن هذا النظام مرفوض ولن يتم اتباعه.

ويرغب مسئولو الزمالك في إتمام جميع الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي بنظام الشراء، خاصة أن معظم العناصر المتواجدة في الفريق الأبيض يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد.

واستقرت إدارة نادي الزمالك، علي تدعيم كافة مراكز الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رفع عقوبة إيقاف القيد التي حرمت الفريق من إبرام أي صفقة خلال فترتي الانتقالات في الموسم الحالي.

ودخل مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات مع لاعبين وأندية لتدعيم كافة مراكز الفريق بداية من حراسة المرمي حتي مركز المهاجم الصريح، خاصة وان هناك بعض المراكز التي تشهد نقص عددي كبير.

وقال مرتضي منصور، ان الإدارة ستبرم 8 صفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، وستكون تلك الصفقات في جميع المراكز التي تحتاج لتدعيم.