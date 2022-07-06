شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يجدد عقد مدربه توفيق صقر لمدة موسمًا واحدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت إدارة نادي اتحاد الشرطة الرياضي تعاقد توفيق صقر المدير الفني لفريق الكرة الأول لمدة موسم واحد في ظل القناعة التامة بخبراته وبما قدمه مع الفريق في الموسم الماضي، ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي جلسة مع المدير الفني من أجل معرفة مطالبه من صفقات استعدادا للموسم القادم والترتيب من الآن.

ويأمل نادي اتحاد الشرطة في الموسم القادم في الصعود الي دوري الدرجة الثانية والانطلاق نحو العودة إلي الدوري الممتاز حيث كان وقت ما أحد الأندية المميزة قبل هبوطه إلي القسم الثاني ومنه إلي الثالث.

ومن سياق آخر خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.