شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موقف عبد القادر من تدعيم هجوم الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عبد القادر جناح الأهلي لفحص طبي من أجل تحديد موقفه من تدعيم هجوم الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز من عدمه، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا من التعافي بشد في العضلة الأمامية.

وغاب عبد القادر عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة بسبب معاناته من آلام الإصابة في العضلة الأمامية وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، ويحتاج أيام قليلة قبل نزول التدريب الجماعية.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي يوم الأحد الماضي أن عبد القادر سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية في غضون أسبوع بحيث يكون اللاعب جاهزا لنزول التدريبات الجماعية بدءا من الأسبوع المقبل، على أن يتحدد موقفه من دخول قائمة مباراة فيوتشر في وقت لاحق.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.