شكرا لقرائتكم خبر عن 137 هدفًا حصيلة الفراعنة فى البحر المتوسط قبل مواجهة إسبانيا فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمتلك منتخب مصر لكرة اليد 137 هدفا حصيلة أهدافه بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية قبل مواجهة إسبانيا فى النهائى اليوم الأربعاء .

و جاءت الأهداف عن طريق كلا من :

أحمد عادل 21 هدف .

أحمد الأحمر 20 هدف .

حسن وليد 19 هدف .

محمد سند 18 هدف .

يحيى الدرع 13 هدف .

مهاب سعيد 12 هدف .

عمر الوكيل 10 أهداف .

سيف الدرع 8 أهداف .

أكرم يسرى 7 أهداف .

محمد طارق 3 أهداف .

على زين 2 .



أحمد خيرى 2 .

عبد الرحمن فييصل هدف .

إبراهيم المصرى هدف .

تقام مباراة منتخب اليد أمام إسبانيا فى تمام الساعة الخامسة و النصف مساء اليوم الأربعاء ، حيث يتم نقل اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت .

تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد لمواجهة الفراعنة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 42/38 فى دور نصف النهائى ، فيما تأهل منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 34/20 .

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط والتي كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.