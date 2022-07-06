شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستطلع رأى نونو الميدا قبل إتمام بيع عزمى غومة للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو نادى فاركو رأي الجهاز الفني بقيادة البرتغالى نونو الميدا بشأن الموافقة على بيع التونسى عزمى غومة الظهير الأيسر للفريق البرتقالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تقديم النادي التونسى عرضا رسمياً للتعاقد مع غومة في الصيف الحالي ووجود ترحيب مبدئي لدى إدارة فاركو بالموافقة على العرض التونسى.

وتقوم إدارة فاركو في الوقت الجاري بدراسة ملف الصفقات والعروض التي يتلقاها لاعبو الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني لحسم الملف مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

كان عزمي غومة قد انضم إلى صفوف نادي فاركو بداية الموسم الجاري لمدة 4 سنوات مقبلة قادماً من الصفاقسى التونسى.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل 13 الشهر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.