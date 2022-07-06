شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيف عيسى بطل التحديات الكبرى فى التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البطل المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو، مسيرته الحافلة بالتتويج، على الرغم من الصعوبات التي واجهها بسبب الإصابات الصعبة التي تعرض لها، وهو ما جعل منه بطلاً صلباً قادراً على تخطي الصعاب.

وحقق سيف عيسى، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

ولد سيف عيسى في 15 يونيو عام 1989،و يمتلك البطل المصري سجلا ناجحا خلال مسيرته في البطولات الأفريقية والعالمية، وحصل على 4 أوسمة جمهورية، وتوج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

في عام 2015 حصد سيف عيسى فضية دورة الألعاب الأفريقية وذهبية المغرب المفتوحة، وبرونزية النمسا المفتوحة وبرونزية إسبانيا المفتوحة وذهبية ألمانيا المفتوحة وبرونزية مصر المفتوحة.

توهج سيف عيسى على المستوى الدولي عام 2016، بعدما حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية وبرونزية التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب وذهبية البحرين المفتوحة وبرونزية أولمبياد الشباب، وحصد فضية الجائزة الكبرى في الرباط وذهبية كأس الرئيس لقارة أفريقيا وذهبية مصر المفتوحة عام 2017.

وفي عام 2019 توج عيسى ببرونزية الألعاب العالمية العسكرية وفضية الجائزة الكبرى صوفيا وفضية دورة الألعاب الأفريقية وفضية أولمبياد الجامعات وذهبية أستراليا المفتوحة وذهبية لوكسمبرج المفتوحة.

كما توج سيف عيسى بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب في الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية في وزن تحت 80 كجم، ويحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017.



































