شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمد عبد المنعم أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز جهود محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة فيوتشر المقبلة بعدما غاب اللاعب عن مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التى خسرها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين رغم جلوسه على دكة البدلاء وذلك للاعتراض على قرارات حكم اللقاء.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة وانتهت بالتعادل السلبى على أن يحصل اللاعبين على راحة اليوم ثم يستأنف الفريق تدريباته غداً.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الاهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.