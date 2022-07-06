شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يقترب من الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى من الموسم الجديد خصوصا بعد أن جمع اللاعب جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

وكشف مصدر أن سيسيه أنهى كافة الأمور المتعلقة بانتقاله إلى نادى الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد خصوصا بعدما أبدى عماد النحاس المدير الفنى لفريق زعيم الثغر إعجابة بالقدرات الفنية للاعب.

ولم يستطع مسئولو نادى الزمالك التواصل مع رزاق سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، والجدل كبير حول موقفه خاصة وأن عقده انتهى آخر شهر يونيو الماضى لكن رحيله مرهون بنهاية مسابقة الدورى العام.

ومن ناحية أخرى، كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الأسباب الحقيقية وراء إقامة مباراة الأهلى باستاد برج العرب يوم 7 أغسطس المقبل، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يقصر فى هذا الأمر وأن السبب الحقيقى هو التعليمات الأمنية.

وقال مصيلحى، إن مباريات الاتحاد السكندرى مع الأندية الشعبية (الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصرى) تقام باستاد برج العرب، ومع باقى الأندية تقام باستاد الإسكندرية، وذلك منذ 11 سنة.

وناشد رئيس الاتحاد السكندرى الجهات الأمنية إعادة النظر فى إقامة جميع مباريات الاتحاد بما فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي باستاد الإسكندرية، وهذا حق طبيعى لزعيم الثغر