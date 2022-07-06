موعد مباراة منتخب اليد المصرى أمام إسبانيا فى نهائى البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأربعاء مواجهة مهمة أمام إسبانيا فى إطار نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية.



موعد مباراة منتخب اليد أمام إسبانيا فى نهائى البحر المتوسط موعد مباراة منتخب اليد أمام إسبانيا فى نهائى البحر المتوسط

تقام مباراة منتخب اليد أمام إسبانيا فى تمام الساعة الخامسة و النصف مساء اليوم الأربعاء ، حيث يتم نقل اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس .

تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد لمواجهة الفراعنة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 42/38 فى دور نصف النهائى ، فيما تأهل منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 34/20 .

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط والتي كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.